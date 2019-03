Jetzt live: Omer Meir Wellber

Omer Meir Wellber ist Erster Gastdirigent der Semperoper Dresden und feiert derzeit ein Spitzenorchester-Debüt nach dem anderen. Jetzt ist der junge israelische Dirigent erstmals auch beim NDR Elbphilharmonie Orchester zu erleben.

Konzerte im Livestream

Das Konzert am 21. März wird live im Internet von ARTE Concert (auch über die NDR EO App) übertragen. Das Konzert am 22. März ist live auf NDR Kultur zu hören.

Do, 21.03.2019 | 20 Uhr

Fr, 22.03.2019 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltungen mit Harald Hodeige jeweils eine Stunde vorher im Großen Saal



Omer Meir Wellber Dirigent und Cembalo

Stefan Wagner Violine

Rodrigo Reichel Violine

NDR Elbphilharmonie Orchester



JOSEPH HAYDN

Sinfonie Nr. 80 d-Moll Hob. I:80

ALFRED SCHNITTKE

Concerto grosso Nr. 1

für zwei Violinen, Cembalo, präpariertes Klavier und Streichorchester

PETER TSCHAIKOWSKY

Manfred - Sinfonie in vier Bildern h-Moll op. 58 Tickets Programmheft In meinen Kalender eintragen

An Pult und Cembalo: Omer Meir Wellber

Bekannt ist der ehemalige Assistent von Daniel Barenboim für seine experimentierfreudigen, leidenschaftlichen und gleichzeitig genauen, authentischen Interpretationen. So begeisterte er etwa an der Semperoper Dresden mit einer Mozart/Da Ponte-Trilogie, bei der er selbst in die Tasten von Cembalo, Klavier und Akkordeon griff.

Insofern lässt er sich natürlich auch den Cembalopart in Alfred Schnittkes Concerto grosso Nr. 1 nicht nehmen, das der umtriebige Shootingstar kontrastreich zwischen einer selten zu hörenden Sinfonie von Haydn und der von Byrons gleichnamigem Gedicht inspirierten "Manfred"-Sinfonie von Tschaikowsky platziert.

