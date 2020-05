Sendedatum: 13.05.2020 20:00 Uhr

Live: Kammerkonzert mit Anna Vinnitskaya

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie durften die Mitglieder des NDR Elbphilharmonie Orchesters nur für sich allein zu Hause musizieren oder im virtuellen Raum zusammenkommen. Jetzt ist es endlich wieder soweit: Unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts geben die Musikerinnen und Musiker ein erstes gemeinsames Live-Konzert im Rolf-Liebermann-Studio des NDR - wenn auch ohne Publikum und in kleiner Besetzung.

Livestream am Mittwoch

Das "Geister-Kammerkonzert" ist am 13. Mai um 20 Uhr im Video-Livestream hier auf dieser Seite sowie in der NDR EO App zu sehen und wird am 15. Mai um 20 Uhr auf NDR Kultur gesendet. Als Stargast ist die in Hamburg lebende Ausnahmepianistin Anna Vinnitskaya eingeladen. Durch den Abend führt NDR Kultur-Moderatorin Friederike Westerhaus.

Auf dem Programm stehen für den Anlass hintersinnig ausgesuchte Werke. Zu Beginn spielt das aus Mitgliedern des NDR EO bestehende Noah Quartett Wolfgang Amadeus Mozarts "Dissonanzenquartett". Diesen Titel verdankt das Stück den anfänglich inszenierten Missklängen, die sich aber nach ein paar Takten natürlich schnellstmöglich in hoffnungsvolle - und nach solcher Düsternis umso intensiver erlebte - lichte Harmonie auflösen wollen.

Es folgt Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert f-Moll, das dieser einst als Novität nach einem Leipziger Aufführungsstopp präsentierte. Mit besonderer Erleichterung und Freude müssen also auch die Mitglieder von Bachs "Collegium Musicum" gespielt haben, die damals mehrere Monate aufgrund der verordneten Trauer um den verstorbenen Landesherrn August den Starken nicht auftreten durften.

Mozart, Bach & Strauss

Den bewegenden Schlusspunkt im Konzert setzen schließlich Richard Strauss' "Metamorphosen". Der Komponist schrieb diesen Klagegesang im Jahr 1945 unter dem Eindruck der verheerenden Zerstörung all seiner alten Wirkungsstätten.

Das Werk gemahnt damit nicht nur an die schreckliche menschliche Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, dessen Ende sich am vergangenen Freitag zum 75. Mal jährte. Es erzählt nicht nur von Verzweiflung und Entbehrung, sondern es macht mit den Mitteln kunstvoller mehrstimmiger Musik auch deutlich, wie wichtig jeder Einzelne in einer Gemeinschaft ist…

