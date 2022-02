Stand: 12.02.2022 20:00 Uhr Live aus der Elphi: Kavakos, Robinson & Gilbert

Auf dem Konzertprogramm heute Abend steht neben dem "Essay for Orchestra" von Samuel Barber auch Aaron Coplands "Lincoln Portrait" mit Morris Robinson. Star-Geiger Leonidas Kavakos widmet sich Korngolds Violinkonzert. Am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters steht Chefdirigent Alan Gilbert.

Im Livestream auf ARTE Concert

Das Konzert wird live von ARTE Concert im Videostream übertragen. Den Player zum Stream finden Sie rechtzeitig zum Konzert hier auf dieser Seite; der Mitschnitt steht kurz nach dem Konzert für insgesamt 90 Tage zur Verfügung.

Konzerte in 2G-plus und mit Abstand

Bitte beachten Sie: Das Konzert findet nach der 2G-plus-Regel statt. Der Besuch ist nur für geimpfte und genesene Personen plus negativem Corona-Test sowie geboosterten Personen möglich. In Rücksicht auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen behalten wir im Sinne eines sicheren Konzertbesuchs für dieses Konzert die Schachbrettbestuhlung mit Abständen bei. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Elbphilharmonie.

Sa, 12.02.2022 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Einführungsveranstaltung mit Harald Hodeige um 19 Uhr im Großen Saal



Leonidas Kavakos Violine

Morris Robinson Sprecher

Alan Gilbert Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



AARON COPLAND

Lincoln Portrait

für Sprechstimme und Orchester

SAMUEL BARBER

Essay for Orchestra op. 12

ERICH WOLFGANG KORNGOLD

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35

AARON COPLAND

Sinfonie Nr. 3



Hinweis: Dieses Konzert wird nach der 2G+-Regelung durchgeführt. Programmheft In meinen Kalender eintragen

AUDIO: Copland: Lincoln Portrait | Klassik to Go (6 Min) Copland: Lincoln Portrait | Klassik to Go (6 Min)

Impulse aus der Ferne für Amerika

Im Zentrum des Programms steht Aaron Copland, Schöpfer jenes unverwechselbaren "amerikanischen" Orchester-Sounds. Er holte sogar einen der größten Staatsmänner seiner Nation auf die Konzertbühne - zumindest in Gedanken: In seinem "Lincoln Portrait" ließ Copland im Jahr 1942 Reden und Briefe des legendären US-Präsidenten rezitieren. Das barg viel politischen Zündstoff - genug, um das Werk während der McCarthy-Ära wegen angeblich allzu "linker" Züge zu verbieten, und genug, um bei einer Aufführung in Venezuela gar eine Revolution gegen das diktatorische Regime anzuzetteln … Im NDR Konzert übernimmt der US-Bassist Morris Robinson den Sprecherpart.

Copland 3

Zum glanzvollen Abschluss des Konzerts erklingt Coplands Dritte Sinfonie, mit der der Komponist - um Worte Leonard Bernsteins zu benutzen - ein "amerikanisches Monument, ähnlich dem Washington Monument oder dem Lincoln Memorial" schuf. Das brillante Werk aus dem Jahr 1946 wird von einem pompösen Finale gekrönt, in dem Copland seine populäre "Fanfare for the Common Man" zitierte.

Coplands Meisterwerk wird flankiert mit Musik des Wunderkinds Samuel Barber: Es war kein Geringerer als der italienische Maestro Arturo Toscanini, der sich seinerzeit für Barber einsetzte. Unter Toscaninis Leitung erklang so im Jahr 1938 auch erstmals dessen "Essay for Orchestra" - zusammen mit dem ungleich berühmter gewordenen "Adagio for Strings", das so viele lohnende Werke Samuel Barbers in den Schatten gestellt hat.

Kavakos spielt Korngold

Daran, dass die Musikkultur Amerikas immer auch durch die fruchtbaren Impulse geprägt wurde, die Einwanderer ins Land brachten, erinnert im Programm das Violinkonzert des Exil-Österreichers Erich Wolfgang Korngold: Der geniale Komponist, der seine Wurzeln in der üppigen Spätromantik der Richard-Strauss-Ära hatte, verwendete darin Themen seiner Filmmusiken wieder, mit denen er den "Hollywood-Sound" bis heute prägte. Solist in diesem viel zu seltenen gespielten Konzert ist Stargeiger Leonidas Kavakos.

Weitere Informationen Festival in der Elbphilharmonie: Age of Anxiety Die USA im 20. Jahrhundert mit ihren vielfältigen Strömungen und Einflüssen steht im Zentrum des NDR Festivals im Februar 2022. mehr