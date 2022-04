Jetzt live aus der Elphi: Haydns "Schöpfung" Stand: 29.04.2022 20:00 Uhr Mit einem Loblied auf die Erschaffung unserer Erde eröffnen Alan Gilbert und das NDR Elbphilharmonie Orchester gemeinsam mit Benjamin Appl, dem WDR Rundfunkchor und dem NDR Vokalensemble das Internationale Musikfest Hamburg.

Am Puls der Zeit - das Internationale Musikfest Hamburg steht im Jahr 2022 unter dem Motto "Natur". Die Corona-Pandemie hat zweifellos ein neues Bewusstsein für die Bewegung im Freien, für den Genuss von frischer, uninfektiöser Luft und Landschaft geschaffen. Zugleich war die Natur nie so bedroht wie heute. Mit dem Klimawandel rächt sich die jahrhundertelange Ausbeutung unserer Erde in katastrophaler Weise.

Joseph Haydn: Lebensfreude durch "Die Schöpfung"

Für die musikalische Auseinandersetzung mit "Natur" ist Joseph Haydns bahnbrechendes Oratorium "Die Schöpfung" aus dem Jahr 1798 paradigmatisch: Kaum ein anderes Werk drückt so unumwunden freudestrahlend, so detailverliebt die Dankbarkeit über den Lebensraum des Menschen aus.

Zugleich zeigt kaum ein anderes Werk, wie sich die Zeiten in über 200 Jahren gewandelt haben. Denn die Schöpfung Gottes ist hier Anlass weder zu Demut und reumütiger Einkehr noch zu kritischer Betrachtung, sondern zu ungehemmter, der Schönheit und Zweckmäßigkeit der Welt zugewandter Lebensfreude.

Humanistische Idealvorstellung

Ganz im Sinne der Aufklärung gehört, nachdem "der Höllengeister Schar" gleich zu Beginn "erstarrt entflieht" ist, die neue Zeit allein der Ordnung und Vernunft. Der Mensch als Krone der Schöpfung ist "mit Würd’ und Hoheit" angetan - noch kein Wort ist nötig über den rücksichtslosen Umgang des Menschen mit seiner Umwelt und die Sorge um ihre Reinheit.

Was die Zeitgenossen Haydns als humanistische Idealvorstellung in einer von unsagbarem Leid auf den Napoleonischen Schlachtfeldern bestimmten Realität wahrnahmen, muss uns heute umso mehr zum Nachdenken anregen.

Zeitlos frische Musik

Unbetroffen davon bleibt Haydns geniale, einfallsreiche Musik: Mit hymnischen Engelschören, realistischen (gelegentlich auch witzigen) Naturnachahmungen und der genau richtigen Mischung aus volkstümlicher Melodik und gelehrter Kompositionstechnik war das Oratorium schon bei der Premiere ein echter Volltreffer - und blieb es bis heute!

