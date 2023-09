Jetzt live: Opening Night 2023 mit Alan Gilbert & Joshua Bell Stand: 01.09.2023 20:00 Uhr Kraftvoller Start in die Saison: Alan Gilbert und Joshua Bell präsentieren in der Opening Night des NDR Elbphilharmonie Orchesters am 1. und 2. September Werke von Dutilleux und Strawinsky sowie eine Uraufführung.

Jetzt im Livestream

Das heutige Konzert wird im Video-Livestream sowie im Hörfunk innerhalb des ARD-Radiofestivals übertragen.

AUDIO: Dutilleux: Métaboles | Klassik to Go (6 Min) Dutilleux: Métaboles | Klassik to Go (6 Min)

AUDIO: Strawinsky: Le sacre du printemps | Klassik to Go (5 Min) Strawinsky: Le sacre du printemps | Klassik to Go (5 Min)

The Elements: Premiere mit Joshua Bell

In die Saison 2023/2024 startet das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Alan Gilbert gemeinsam mit dem diesjährigen Artist in Residence Joshua Bell buchstäblich "elementar": In der Opening Night bringt der Grammy-prämierte Geiger eine Suite für Violine und Orchester zur Uraufführung, die er bei fünf renommierten amerikanischen Komponist*innen in Auftrag gegeben hat.

Jake Heggie, Jennifer Higdon, Edgar Meyer, Jessie Montgomery und Kevin Puts haben sich unter dem Titel "The Elements" in jeweils sechs bis acht Minuten kurzen Stücken der Erde, dem Wasser, dem Feuer, der Luft und dem Äther gewidmet - also den fünf Elementen, die die Grundlage der griechischen Philosophie eines Aristoteles wie auch der traditionellen chinesischen Naturphilosophie und Medizin bilden.

Aufbruch und Wandel: Dutilleux und Strawinsky

Ganz generell spiegeln sich in den fünf Elementen die Wandlungsprozesse alles Lebendigen - ein Gedanke, den Gilbert für die Wahl der beiden anderen Werke im Programm der Opening Night aufgriff: In seinen ebenfalls 5-sätzigen, 1965 uraufgeführten "Métaboles" unterwarf der französische Komponist Henri Dutilleux jeweils "die Grundidee - sei sie melodisch, rhythmisch, harmonisch oder einfach instrumental - einer Reihe von Abwandlungen".

Weitere Informationen NDR Elbphilharmonie Orchester: Die Saison 2023/2024 Bell, Bloxham, Bartók - und ganz viel Alan Gilbert: Das NDR Elbphilharmonie Orchester freut sich auf eine spannende neue Saison. Jetzt Tickets sichern! mehr

Und Igor Strawinskys Skandal-Klassiker "Le sacre du printemps" aus dem Jahr 1913 beschreibt in explosiven Klängen jene Urkräfte, die die Natur jedes Jahr aufs Neue grundlegend verändern: das Erwachen des Frühlings. "Er schien in einer Stunde zu beginnen, und die ganze Erde schien mit ihm aufzubrechen", schwärmte der Komponist vom Erlebnis dieser besonderen Jahreszeit, für die er damals völlig neue Kompositionstechniken und Rhythmen erfand. Genau das richtige Stück also, um gemeinsam mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester auch in eine Spielzeit voller Wandlungen, Überraschungen und neuer Erlebnisse aufzubrechen!

Weitere Informationen Album der Woche: Joshua Bell - "Butterfly Lovers" Im Mittelpunkt des neuen Albums von Joshua Bell steht eines der bekanntesten Werke des klassischen chinesischen Repertoires für Violine. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Elbphilharmonie Orchester | 01.09.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik Elbphilharmonie