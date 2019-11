Stand: 11.11.2019 00:00 Uhr

"For Seasons" in der Elbphilharmonie

Unter dem Titel "For Seasons" lassen Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert Vivaldis "Vier Jahreszeiten" in einer bisher ungehörten Form auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonie erklingen. Ein Algorithmus, entwickelt auf der Grundlage historischer Wetterdaten, verändert eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik dramatisch.

"For Seasons": der Trailer 16.11.2019 17:30 Uhr Ein Algorithmus, entwickelt auf Grundlage von Wetterdaten, verwandelt die "Vier Jahreszeiten" in "For Seasons". Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters machen die Klimakrise im Konzertsaal hörbar.







Live und im Livestream erleben

Kostenfreie Konzertkarten erhalten Sie - je zwei pro Bestellvorgang - ab Dienstag, den 12. November, um 11 Uhr hier über unseren üblichen Ticketlink.

Das Konzert am 16. November wird ab 17.30 Uhr im Video-Livestream hier im Internet sowie in der NDR EO App übertragen.

Sa, 16.11.2019 | 17.30 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Alan Gilbert Dirigent

Roland Greutter Violine

Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters



ANTONIO VIVALDI

algorithmische Bearbeitung Kling Klang Klong

Arrangement Simone Candotto

Konzert macht Klimakrise hörbar

"Mir liegt dieses Projekt sehr am Herzen", so Alan Gilbert. "'For Seasons' zeigt eindringlich die Folgen des Klimawandels und gibt der aktuellen, brisanten Debatte eine emotionale Dimension. Man darf nicht mehr weghören."

Der Algorithmus basiert auf wissenschaftlichen Daten von Forschungsinstituten, Umweltagenturen und Universitäten und wurde auf die Originalpartitur von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" übertragen. Die Entwicklung des Klimas - die steigende globale Temperatur, Häufigkeit von Wetter-Extremen - oder das Artensterben von Vögeln und Insekten nehmen somit Einfluss auf die Partitur.

"Heutzutage existieren ungefähr 15 Prozent weniger Vogelarten. Wir haben dieses Motiv genommen, analysiert, geguckt wie viele Noten dieses Motiv umfasst - und in der neuen Partitur sind 15 Prozent dieser Noten dann einfach weg", erklärt Felipe Sanchez Luna von Kling Klang Klong, die den Algorithmus entwickelt haben.

Aus "Vier Jahreszeiten" wird "For Seasons"

So zerfällt das harmonische Gefüge, Frühling und Sommer mischen sich, instrumentale Vogelstimmen verstummen. Das neue Abbild der "Vier Jahreszeiten", die "For Seasons", ist nicht bequem und fällt aus der ursprünglichen musikalischen Proportion und Balance.

Die Musikerinnen und Musiker und Alan Gilbert nutzen die Kraft der Musik, um mit musikalischen Mitteln auf die Auswirkungen des sich verändernden Klimas aufmerksam zu machen: Mit diesem Projekt wird die Klimakrise hörbar. "Ich denke, das wird das Stück ganz automatisch schaffen: nämlich Menschen zu berühren", so Yuri Christiansen, Solo-Cellistin des NDR Elbphilharmonie Orchesters. "Fast jeder im Saal wird das Original kennen, aber schnell feststellen: Moment, das klingt jetzt ganz anders, irgendwie verstörend. 'For Seasons' macht deutlich, dass nichts bleibt, wie es ist, wenn man nichts dafür tut.“

Ehrenamtlich und gemeinschaftlich für das Klima

"For Seasons" ist eine ehrenamtliche Initiative von Musikerinnen und Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie der Agentur Segmenta Communications. Hervorzuheben ist Simone Candotto, Solo-Posaunist des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der das Arrangement übernommen hat. Den Algorithmus entwickelte Kling Klang Klong. Weitere Partner sind Markenfilm Crossing und Hamburg Marketing GmbH.

