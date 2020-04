Stand: 28.04.2020 11:00 Uhr

Die neue Saison: 75 Jahre NDR Elbphilharmonie Orchester

Derzeit ist nicht absehbar, unter welchen Voraussetzungen die Konzertsaison 2020/2021 realisiert werden kann, aber mit hoffnungsvollem Blick geht es für das NDR Elbphilharmonie Orchester und seinen Chefdirigenten Alan Gilbert Richtung Jubiläumssaison: mit einer neuen Biennale, einem Strawinsky-Festival und jeder Menge Highlights.

Saisonveröffentlichung in unsicheren Zeiten

"Wir befinden uns inmitten der durch das Coronavirus verursachten Konzertpause und blicken mit großer Unsicherheit in die Zukunft", so Alan Gilbert. "Nirgendwo gibt es zurzeit mehr öffentliche Konzerte, und niemand kann sagen, wie lange die aktuelle Situation andauern wird. Der Kern unserer Arbeit ist es, die Musik live mit unserem Publikum im Konzertsaal zu teilen. Wie viele Musiker weltweit bleiben auch meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester im Internet mit verschiedenen digitalen Projekten weiterhin aktiv.

Wir hoffen aber, bald wieder zu unserem normalen Musikleben zurückkehren zu können. Meine erste Spielzeit als Chefdirigent war Freude und Privileg zugleich, und ich kann es kaum erwarten, mich in die zweite zu stürzen."

Hoffnungsvoll in die Jubiläumssaison

Die neue Saison: 75 Jahre NDR EO Das NDR EO feiert seinen 75. Geburtstag, ein Strawinsky-Festival und ganz neu: die "Elbphilharmonie Visions". In seiner Jubiläumssaison begrüßt das Orchester viele große Namen und gute Bekannte.







Das NDR Elbphilharmonie Orchester feiert 2020 sein 75-jähriges Jubiläum. Auf Initiative der britischen Militärregierung in Hamburg gegründet, gab das Orchester unter der Leitung seines damaligen Chefdirigenten Hans Schmidt-Isserstedt am 1. November 1945 das erste Konzert - damals noch unter dem Namen Sinfonie-Orchester des Nordwestdeutschen Rundfunks.

75 Jahre NDR EO

Der 75. Geburtstag wird ein gewichtiger programmatischer Schwerpunkt in der Spielzeit 2020/2021 vom feierlichen Jubiläumskonzert am 30. Oktober mit dem Programm des ersten Konzerts 1945 sowie einem Festkonzert am 1. November mitsamt der Deutschen Erstaufführung eines Werkes von Mark-Anthony Turnage bis hin zu einer großen Festival-Hommage anlässlich des 50. Todestags von Igor Strawinsky, der dem Orchester in seinen späten Jahren eng verbunden war.

In Erinnerung an die britisch-deutschen Beziehungen der Gründungsjahre wird dabei auch das BBC Symphony Orchestra ein Konzert unter der Leitung von Sakari Oramo gestalten. Zudem werden die ehemaligen Chefdirigenten Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach und Christoph von Dohnányi am Pult des NDR Elbphilharmonie Orchesters stehen.

Strawinsky-Schwerpunkt & Festival

In ihre Jubiläumssaison starten Alan Gilbert und seine Musikerinnen und Musiker mit einer beziehungsreichen Opening Night. Im Mittelpunkt des Programms steht Igor Strawinsky, dem das NDR Festival "Strawinsky in Hamburg" im April 2021 gewidmet ist. Zugleich eröffnet Stargeiger Leonidas Kavakos mit der Interpretation von Strawinskys Violinkonzert seine Residenz beim NDR Elbphilharmonie Orchester.

"Elbphilharmonie Visions": Biennale der Musik

Für seine zweite Amtszeit hat Alan Gilbert ein neues Projekt initiiert: In Kooperation mit der HamburgMusik wird die Biennale "Elbphilharmonie Visions" unter Einbeziehung anderer Musikensembles der ARD für zehn Tage im Februar und künftig alle zwei Jahre das Beste der Gegenwartmusik präsentieren.

Große Oper und große Namen

Mit Georg Gershwins Meisterwerk "Porgy and Bess" bringt Alan Gilbert im Rahmen des Internationalen Musikfestes Hamburg außerdem einen Meilenstein der Operngeschichte auf die Bühne der Elbphilharmonie.

Zu den besonderen Höhepunkten der Saison gehören auch die Konzerte mit dem Pianisten Daniil Trifonov und der Saisonabschluss mit dem Jazz-Star Chick Corea. Mit Alisa Weilerstein, Daniel Müller-Schott, Gautier Capuçon, Jean-Guihen Queyras und Steven Isserlis ist überdies die Crème de la Crème der internationalen Celloszene zu Gast.

Neuer Modus für Kartenbestellungen

Für die Einzelkartenkauf der Hamburger Konzerte wurde ein neuer und der aktuellen Planungsunsicherheit angepasster Modus gefunden. Konzertkarten können ab dem 26. Mai, 10 Uhr vorbestellt werden, die genaue Platzzuteilung und Rechnungsstellung erfolgt, wenn sichergestellt ist, dass das jeweilige Konzert stattfinden kann.

Abonnements für die Hamburger Konzertreihen können ab dem 29. April, 11 Uhr bestellt werden. Tickets für Abonnementkonzerte, die aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entfallen müssen, werden den Abonnentinnen und Abonnenten erstattet.