Stand: 08.06.2021 11:00 Uhr Abo G und H: "Klassik Kompakt" 2021/2022

Reihe G: 3 Stundenkonzerte in der Elbphilharmonie am Sonntag, 16 Uhr

Reihe H: 3 Stundenkonzerte in der Elbphilharmonie am Sonntag, 18.30 Uhr

Die Programme im Überblick Konzert Datum Dirigent / Solist Werke von G1

H1 So, 05.12.2021, 16 Uhr

So, 05.12.2021, 18.30 Uhr Carlos Miguel Prieto

NDR Elbphilharmonie Orchester Salonen

Strawinsky mehr G2

H2 So, 03.04.2022, 16 Uhr

So, 03.04.2022, 18.30 Uhr Sakari Oramo

Christian Tetzlaff

NDR Elbphilharmonie Orchester Elgar mehr G3

H3 So, 12.06.2022, 16 Uhr

So, 12.06.2022, 18.30 Uhr Mikko Franck

NDR Elbphilharmonie Orchester César Franck mehr

