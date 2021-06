Stand: 08.06.2021 11:00 Uhr Abonnementreihe C 2021/2022

Reihe C: 8 Konzerte in der Elbphilharmonie -

7 Konzerte am Freitag, 1 Konzert am Sonntag, jeweils 20 Uhr

Die Programme im Überblick Konzert Datum Dirigent / Solist Werke von C1 Fr, 17.09.2021 Alan Gilbert

Kirill Gerstein

NDR Elbphilharmonie Orchester Kurtág

Beethoven

Schumann mehr C2 Fr, 03.12.2021 Carlos Miguel Prieto

Martin Fröst

NDR Elbphilharmonie Orchester Salonen

Lutosławski

Copland

Strawinsky mehr C3 Fr, 21.01.2022 Esa-Pekka Salonen

NDR Elbphilharmonie Orchester Rameau

Salonen

Berlioz mehr C4 Fr, 04.02.2022 Nathalie Stutzmann

Veronika Eberle

NDR Elbphilharmonie Orchester Dvořák

Ravel mehr C5 Fr, 04.03.2022 Cristian Măcelaru

Anna Vinnitskaya Shepherd

Rachmaninow

Schostakowitsch mehr C6 Fr, 01.04.2022 Sakari Oramo

Christian Tetzlaff

NDR Elbphilharmonie Orchester Elgar

Schumann mehr C7 Fr, 13.05.2022 Pablo Heras-Casado

NDR Elbphilharmonie Orchester Britten

da Falla

Schumann mehr C8 Fr, 10.06.2021 Mikko Franck

Vilde Frang

NDR Elbphilharmonie Orchester Schostakowitsch

César Franck mehr

