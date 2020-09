Stand: 30.09.2020 08:00 Uhr Abonnementreihe C 2020/2021

Reihe C: 8 Konzerte in der Elbphilharmonie -

7 Konzerte am Freitag, 1 Konzert am Sonntag, jeweils 20 Uhr

Die Programme im Überblick Konzert Datum Dirigent / Solist Werke von C1 Fr, 11.09.2020 Krzysztof Urbański

Dejan Lazić

Marek Janowski

NDR Elbphilharmonie Orchester Brahms

Mozart

NDR Elbphilharmonie Orchester Brahms

Alan Gilbert

Gautier Capuçon

Gautier Capuçon

Anna Prohaska

NDR Elbphilharmonie Orchester Elgar

Mahler

Rafael Payare

Jean-Guihen Queyras

Jean-Guihen Queyras

NDR Elbphilharmonie Orchester Lalo

R. Strauss

Juraj Valčuha

Steven Isserlis

Steven Isserlis

NDR Elbphilharmonie Orchester Ligeti

Kabalewski

Krzysztof Urbański

Augustin Hadelich

Augustin Hadelich

NDR Elbphilharmonie Orchester Lutosławski

Tschaikowsky

Alan Gilbert

Solisten

Solisten

MDR-Rundfunkchor

Carlos Miguel Prieto

Håkan Hardenberger

Håkan Hardenberger

NDR Elbphilharmonie Orchester Ginastera

B.A. Zimmermann

Revueltas mehr