Stand: 30.09.2020 08:00 Uhr Abonnementreihen A und B 2020/2021

Reihe A: 8 Konzerte in der Elbphilharmonie am Donnerstag, 20 Uhr

Reihe B: 8 Konzerte in der Elbphilharmonie am Sonntagvormittag, 11 Uhr

Die Programme im Überblick Konzert Datum Dirigent / Solist Werke von A1

B1 Do, 24.09.2020

So, 27.09.2020 Alan Gilbert

Alisa Weilerstein

NDR Elbphilharmonie Orchester Tschaikowsky

Beethoven

B2 Do, 05.11.2020

So, 08.11.2020 Alan Gilbert

Martin Fröst

NDR Elbphilharmonie Orchester Lutosławski

Copland

Sibelius

B3 Do, 10.12.2020

So, 13.12.2020 Herbert Blomstedt

Francesco Piemontesi

NDR Elbphilharmonie Orchester W.A. Mozart

Schubert

B4 Do, 07.01.2021

So, 10.01.2021 Jukka-Pekka Saraste

Lucas & Arthur Jussen

NDR Elbphilharmonie Orchester Poulenc

Schostakowitsch

B5 Do, 04.02.2021

So, 07.02.2021 Alan Gilbert

Daniil Trifonov

NDR Elbphilharmonie Orchester Haydn

Prokofjew

Bruckner

B6 Do, 25.03.2021

So, 28.03.2021 Manfred Honeck

Ray Chen

NDR Elbphilharmonie Orchester Saint-Saëns

Mahler

B7 Do, 29.04.2021

So, 02.05.2021 Christoph Eschenbach

Rudolf Buchbinder

NDR Elbphilharmonie Orchester Brahms

Schumann

B8 Do, 03.06.2021

So, 06.06.2021 Stéphane Denève

Leonidas Kavakos

NDR Elbphilharmonie Orchester Brahms

Roussel

Ravel