Strawinsky-Festival in Hamburg

Am 6. April 2021 gedenkt die Musikwelt des 50. Todestags von Igor Strawinsky. Zu diesem Anlass widmet ihm der NDR ein zehntägiges Festival, in dem neben den Ensembles des NDR und dem BBC Symphony Orchestra prominente Gastkünstler wie Sakari Oramo, Vladimir Jurowski, Evgeni Koroliov, Alexander Lonquich und Julian Rachlin auftreten.

Im Fokus der Konzerte steht neben Stücken, die Strawinsky selbst einst nach Hamburg brachte, eine repräsentative Auswahl herausragender Werke seines Schaffens.

Igor Strawinsky - feste Größe in Hamburg seit 1950

Schon zu Lebzeiten genoss Igor Strawinsky den Ruhm, der bedeutendste Komponist seiner Generation zu sein. Konzertreisen führten ihn durch die ganze Welt, doch an Orte, an denen er sich besonders geschätzt fühlte, pflegte er gern und oft zurückzukehren.

So avancierte Hamburg in den späten 1950-Jahren neben Venedig zur wichtigsten europäischen Aufführungsstätte seiner neuesten Kompositionen. Mit Chor und Orchester des NDR Hamburg gab Strawinsky ab 1958 aufsehenerregende Konzerte in der Hansestadt, der Schweiz und Venedig, machte Filmaufnahmen im NDR Studio und widmete sich auch Erfolgsstücken wie "Le Sacre du Printemps", die ihn einst berühmt gemacht hatten.

Freundschaft mit Rolf Liebermann

Rolf Liebermann, mit Strawinsky freundschaftlich verbunden, sorgte als Programmmacher beim NDR und später an der Hamburgischen Staatsoper dafür, dass der Komponist über Jahre eine feste Größe im hanseatischen Musikleben blieb. Beim NDR dirigierte er Großwerke wie die Oratorien "Threni" und "Oedipus Rex", auf dem Opernspielplan begann er ebenfalls einen bevorzugten Platz einzunehmen.

Eine legendäre Feier für Strawinsky

Für Hamburg sagte Strawinsky 1962 sogar die ehrenvollen Feiern ab, die ihm in Washington und Moskau zu seinem 80. Geburtstag ausgerichtet werden sollten. Er feierte mit dem eigens eingeflogenen New York City Ballet lieber in der Oper an der Dammtorstraße. Auch weil das NDR Fernsehen in einer aufwendigen Eurovisionssendung live übertrug, wurde der legendäre Abend zu einer Ehrung für Strawinsky, wie es sie in Deutschland noch nicht gegeben hatte.

Ausstellung: "Picasso, Strawinsky und die Ballets Russes"

Zeitgleich zum Strawinsky-Festival des NDR findet im Bucerius Kunst Forum am Alten Wall die Ausstellung "Picasso, Strawinsky und die Ballets Russes" statt.

Festivalpässe: "Strawinsky in Hamburg" Mit dem kleinen Festivalpass erhalten Sie 20 % Ermäßigung für drei Konzerte Ihrer Wahl.*

Mit dem großen Festivalpass erhalten Sie 30 % Ermäßigung für fünf Konzerte Ihrer Wahl.*

*Voraussetzung ist, dass die Konzertkarten in einem Buchungsvorgang erworben werden.

Nachträglich können keine Ermäßigungen erstattet werden.