Fragen Sie Sakari Oramo und das Management des NDR EO Stand: 28.03.2022 12:30 Uhr Haben Sie Fragen an das Orchester, das Management oder den finnischen Dirigenten Sakari Oramo? Im Rahmen der Aktionswoche "NDR im Dialog" stehen Pultstar Sakari Oramo und Sonja Epping, Managerin des NDR Elbphilharmonie Orchesters, Ihnen Rede und Antwort.

Anstelle der üblichen Einführungsveranstaltung moderiert Dramaturg Julius Heile vor den Konzerten am 31. März und 1. April in der Elbphilharmonie ein Gespräch, in dem SIE die Themen vorgeben. Was wollten Sie schon immer über die Arbeit eines Dirigenten wissen? Was interessiert Sie mit Blick auf die Konzertorganisation? Wollen Sie mehr über die Vorgänge hinter den Kulissen erfahren? Oder sind Sie neugierig auf interpretatorische Aspekte und Hintergründe zum Programm mit Edward Elgars Violinkonzert und Robert Schumanns "Frühlingssinfonie"?

Jetzt mitmachen und Ihre Frage stellen!

Zur Teilnahme nennen Sie uns einfach Ihre Frage im unten anhängenden Formular, mit etwas Glück wird Ihre Frage im Rahmen der Konzerteinführungen am 31. März oder 1. April beantwortet.

Einsendeschluss: Mittwoch, 30. März 2022, 12 Uhr. Wir freuen uns auf Ihre Fragen!



