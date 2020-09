Stand: 28.04.2020 11:00 Uhr

Festival: "Elbphilharmonie Visions"

Die Musik des 21. Jahrhunderts ist nirgendwo so zu Hause wie in einem Konzertsaal des 21. Jahrhunderts. Diese einfache Erkenntnis hat das NDR Elbphilharmonie Orchester schon im Eröffnungskonzert, dann auch in zahlreichen Programmen der folgenden Saisons in die Tat umgesetzt. Werke zeitgenössischer Komponisten stehen häufig auf dem Spielplan und werden mit großer Begeisterung aufgenommen. Nun bekommen sie sogar ein eigenes, neues, zehntägiges, alle zwei Jahre stattfindendes Festival: Elbphilharmonie Visions.

Zeitgenössische Musik als Spiegel der Gesellschaft

In Zusammenarbeit mit HamburgMusik wird es musikalisch getragen vom NDR Elbphilharmonie Orchester und seinem Chefdirigenten Alan Gilbert, Verstärkung kommt von weiteren ARD-Rundfunkorchestern und hochkarätigen Gästen. Raus aus der Nische und mitten rein ins Konzertleben, dieses Verständnis von zeitgenössischer Musik pflegt auch Alan Gilbert, der Initiator des neuen Festivals: "Alles, was heute weltweit komponiert wird, ist doch ein Spiegel der Gesellschaft”, in der wir leben", bekräft”igt er. Durch das neue Festival bekomme das Hamburger Publikum - vergleichbar mit den Biennalen der Bildenden Kunst - "die Chance, innerhalb weniger Tage an einem einzigen Ort viele Stücke kennenzulernen, die in Städten rund um den Globus uraufgeführt wurden und die wir für besonders bedeutend halten. Eine Art Momentaufnahme der gegenwärtigen Musikwelt."

Musik - so vielfältig wie die Menschheit selbst

Dafür konzentriert sich das Programm auf Werke, die seit der Jahrtausendwende komponiert wurden. So möchte Gilbert auch für Offenheit gegenüber neuen Klängen werben und längst überholte Vorurteile aus dem Weg räumen: "Viele Menschen glauben, zeitgenössische Musik spreche nicht zu ihnen. Dabei ist die Bandbreite heutiger Stile so riesig, dass es unmöglich ist, hier zu verallgemeinern. Musik ist so reich und vielfältig wie die Menschheit selbst."

Das gilt auch für die Werke von Lisa Streich. Die 35-jährige Schwedin erhält im Rahmen des Festivals den Claussen-Simon-Kompositionspreis der gleichnamigen Sti”ftung. Damit verbunden ist eine Auft”ragskomposition, die im Abschlusskonzert ihre Uraufführung feiert - und Elbphilharmonie Visions ganz nah an die Gegenwart heranholt.