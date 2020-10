Stand: 20.10.2020 18:00 Uhr 75 Jahre NDR Elbphilharmonie Orchester

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, feiert das NDR Elbphilharmonie Orchester in der Saison 2020/2021 sein 75-jähriges Bestehen.

VIDEO: 75 Jahre NDR Elbphilharmonie Orchester (1 Min)

Chefdirigent Alan Gilbert und seine Musiker widmen dem besonderen Jubiläum der Corona-Pandemie zum Trotz ein fulminantes Konzertwochenende, mit dem sie die Geschichte in die Gegenwart holen. Auf dem Programm stehen ein Jubiläumskonzert mit Julia Fischer und Daniel Müller-Schott in der Elbphilharmonie und ein Festkonzert mit Geiger Frank Peter Zimmermann. Beide Konzerte sind live zu hören auf NDR Kultur, das Konzert am 30. Oktober wird zudem live auf ndr.de/eo und in der NDR EO App gestreamt und bleibt danach als Video-on-Demand abrufbar.

75 Jahre Orchestergeschichte digital erleben

Zahlreiche Meilensteine der Orchestergeschichte werden auf den digitalen Ausspielwegen wieder lebendig. Aus dem reichen Archiv des Orchesters wurden wahre "Perlen" zu Tage befördert, die nun erstmals öffentlich und kostenfrei zugänglich gemacht werden.

Konzertmitschnitte und Dokumentationen

Dazu zählen Konzertmitschnitte aus der frühen Zeit unter Chefdirigent Hans Schmidt-Isserstedt, so etwa der älteste Film des Orchesters aus dem Jahr 1955 mit Wagners "Meistersinger"-Vorspiel, eine Aufzeichnung von Strawinskys "Feuervogel" aus der Laeiszhalle von 1960, Beethovens Siebte und Mozarts "Jupiter"-Sinfonie", ebenfalls aus den 1960er-Jahren.

Darüber hinaus sind Filme mit beeindruckenden und berührenden Bildern etwa zur Gründung des Orchesters vor 75 Jahren, über den ersten Chefdirigenten Hans Schmidt-Isserstedt sowie über wichtige Tourneen des Ensembles zu sehen. Im Verlauf der Saison folgen zahlreiche weitere Filme und Video-Features zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, Stationen und Persönlichkeiten der Orchestergeschichte, die immer auch Einblicke in das Geschehen hinter den Kulissen geben.