Abo-Informationen NDR Vokalensemble Stand: 02.07.2021 13:00 Uhr Als Abonnent*in genießen Sie einen Preisvorteil von bis zu 28 % gegenüber dem regulären Ticketpreis. Sie können Ihre Konzertbesuche langfristig planen und das Konzert immer von Ihrem festen Sitzplatz aus erleben.

Ihr Abo in Coronazeiten

Solange die Saalkapazitäten Corona-bedingt reduziert sind und nicht alle Abo-Stammplätze zur Verfügung stehen, werden Abonnent*innen die Konzerte ihrer Reihe jeweils einzeln zum Kauf angeboten: Spätestens sechs Wochen vor jedem Konzerttermin erhalten Sie eine exklusive Vorbuchungsmöglichkeit mit entsprechender Abo-Ermäßigung.

Weitere Informationen NDR Vokalensemble: Abo-Konzerte 2021/2022 Klaas Stok lädt mit dem NDR Vokalensemble in der Saison 21/22 zu visionären Abokonzerten ein. mehr

In diesen Fällen können Stammplätze bzw. die für das Abo ursprünglich gewählte Preiskategorie nicht garantiert werden. Erst wenn ein Spielbetrieb ohne Kapazitätseinschränkungen gesichert ist und alle Stammplätze im Saal wieder zur Verfügung stehen, erhalten Abonnent*innen ein Angebot über die verbindliche Fortführung ihres Abonnements sowie eine Rechnung über ihre Plätze in den noch verbleibenden Abo-Konzerten der Saison.

Abonnementbedingungen

Für die Abonnements des NDR Vokalensembles gelten ab der Saison 2021/2022 die einheitlichen Abonnementbedingungen der ELBG, die Sie in den AGBs (Teil II) auf den Service-Seiten der Elbphilharmonie Hamburg nachlesen können.

Abo-Bestellung

Nutzen Sie ganz bequem unseren Online-Service oder kommen Sie vorbei.

Abo-Preise

Preiskategorie I: 131 € | Preiskategorie II: 116 €

Bezahlung Ihres Abos

Aktuell für die Saison 2021/2022 siehe nähere Informationen dazu ganz oben unter Punkt "Ihr Abo in Coronazeiten".

Für Abonnements für die Saison 2022/2023 und später gilt wieder: Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in einer Summe vor Ablauf der Zahlungsfrist.

Abonnementausweise

Die Abonnementausweise werden Ihnen bis Ende August kostenfrei per Post zugesendet. Da die Abonnementausweise zentral hergestellt und in den Versand gegeben werden, ist eine persönliche Abholung in den Vorverkaufsstellen nicht möglich.

Abo-Verlängerung

Sollten Sie Ihr laufendes Abonnement nicht in die Saison 2021/2022 hinein verlängern wollen, melden Sie sich bitte bis zum 31. Juli 2021 schriftlich per E-Mail an abo@elbphilharmonie.de oder per Brief an das Abonnementbüro im Brahms Kontor (Johannes-Brahms-Platz 1, 20355 Hamburg).

Die in den AGB festgelegte Abo-Kündigungsfrist ist der 31. März 2022.

