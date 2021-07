NDR Vokalensemble: Die Saison 2021/2022 Stand: 02.07.2021 13:00 Uhr Mut zu Träumen - Das NDR Vokalensemble präsentiert unter der Leitung von Chefdirigent Klaas Stok das Programm der Saison 2021/2022.

Auch mit 75 Jahren bleibt der Mut zu Träumen das A und O: So steht zur Saisoneröffnung am Anfang seines Jubiläumskonzertes mit "Leonardo Dreams of His Flying Machine" der musikgewordene Traum vom Fliegen, zum Abschluss der Saison zelebriert das NDR Vokalensemble dann zusammen mit der NDR Bigband die "Far Reaching Dreams of Mortal Souls" des Jazz-Musikers Percy Pursglove.

Musik von der Renaissance bis zur Moderne

Zwischen Saisoneröffnung und -abschluss präsentiert das NDR Vokalensemble in seiner Konzertsaison 2021/2022 Musik für Stimmen in allen ihren Facetten, vom kleinen Solisten-Ensemble bis zum großen sinfonischen Chor, von der Renaissance bis zur Musik unserer Tage und einer Uraufführung.

Die Wandlungsfähigkeit des NDR Vokalensembles in stilgerechten Aufführungen der Musik aller Epochen zu zeigen und zugleich in unterschiedlichen Besetzungen die Klangmöglichkeiten vokaler Ensemblemusik auszuloten, ist das erklärte Ziel von Chefdirigent Klaas Stok.

Musikalische Visitenkarten - die Abo-Konzerte

Die Abonnementkonzerte bleiben die Visitenkarte des NDR Vokalensembles: Im Fokus des Konzertes zum 75. Jubiläum des Ensembles und der "Ode a la Musique" stehen Werke, die speziell für zwölf- bis 16-stimmige Ensembles geschrieben wurden, dessen Mitglieder stets auch über solistische Qualitäten verfügen müssen. Mit seinen "Visionen" widmet sich das NDR Vokalensemble den Vertonungen großer Reden, die die Welt bewegten - von Martin Luther King bis Chief Joseph.

Der lettische Dirigent Kaspars Putnins forscht in "Lotosblume" dem Band nach, das Werke der deutschen Romantik mit buddhistisch inspirierter Musik der Gegenwart verbindet. Und Händels "Messiah" mit einer hochkarätigen Solistenriege ist und bleibt zeitlos.

Das NDR Vokalensemble unterwegs im Sendegebiet

Auch in der Konzertsaison 2021/2022 ist das NDR Vokalensemble in den vier Ländern des NDR Sendegebietes präsent: Neben Auftritten beim Schleswig-Holstein Musik Festival und den Internationalen Händel Festspielen Göttingen macht das Vokalensemble mit seinem weihnachtlichen Mitsingkonzert u.a. in Wismar und Kiel Station. Einen besonderen Schwerpunkt setzt das Vokalensemble darüber hinaus mit drei Konzerten in der UNESCO "City of Music" Hannover.

400. Todestag von Jan Pieterszoon Sweelinck

Zum 400. Todestag des bedeutenden, niederländischen Chorkomponisten und "Hamburgischen Organistenmachers" Jan Pieterszoon Sweelinck, dessen Schüler im 17. Jahrhundert das Musikleben an den Hauptkirchen der Musikstadt Hamburg prägten, haben Klaas Stok und das NDR Vokalensemble eine länderübergreifende Reihe von Konzerten zwischen den Niederlanden und Hamburg initiiert.