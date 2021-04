Stand: 06.04.2021 09:45 Uhr Heute live aus der Elphi: NDR Chor singt Strawinsky

Der NDR Chor eröffnet das Strawinsky-Festival unter der Leitung von Philipp Ahmann mit einem Konzert zum 50. Todestag des Komponisten. Heute Abend um 20 Uhr live und exklusiv hier im Videostream von ARTE Concert sowie zu hören auf NDR Kultur.

Das Konzert kann aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leider nicht wie geplant mit Publikum im Saal stattfinden.

Im Livestream aus der Elbphilharmonie Hamburg:

Di, 06.04.2021 | 20 Uhr



Philipp Ahmann Dirigent

Dagmar Lübking Orgel

Christoph Harer Violoncello

Mariana Popova, Burkhard Kehring Klavier

NDR Chor



IGOR STRAWINSKY

Drei geistliche Chöre

CLAUDIO MONTEVERDI

Vier Motetten für gemischten Chor und Basso Continuo

CARLO GESUALDO DI VENOSA

Responsorien für die Karwoche (Auswahl)

CARLO GESUALDO DI VENOSA/ IGOR STRAWINSKY

Tres sacrae cantiones

IGOR STRAWINSKY / DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH

Psalmensinfonie

in der Fassung für Chor und Klavier vierhändig von Dmitrij Schostakowitsch Programmheft In meinen Kalender eintragen

Zum 50. Todestag

Am 6. April 2021 jährt sich der Todestag von Igor Strawinsky zum 50. Mal. Der NDR Chor unter der Leitung seines ehemaligen Chefs Philipp Ahmann in Erinnerung an den großen russischen Komponisten eine musikalische Reise zu wichtigen Stationen seines Lebens.

Von Venedig nach Los Angeles

Venedig, wo Strawinsky auf eigenen Wunsch begraben liegt, wurde im 16. Jahrhundert durch Meister wie Giovanni Gabrieli und Claudio Monteverdi zu einem Zentrum der italienischen Vokalmusik. Sie beeinflusste – verbunden mit Anregungen aus geistlicher Musik der Orthodoxen Kirche – noch viele hundert Jahre später Strawinskys eigene Chormusik, die erstaunlich reich und doch eher wenig bekannt ist. Eine Ausnahme ist die oft zu hörende Psalmensinfonie, eine Anrufung und Lobpreisung Gottes im unverkennbar neoklassizistischen Stil Strawinskys. 1930 anlässlich des 50. Geburtstages des Boston Symphony Orchestra eigentlich für ein ungewöhnliches Ensemble mit großer Bläser- und Schlagzeugbesetzung komponiert, präsentiert der NDR Chor nun eine Corona-konforme Bearbeitung auf Basis einer Fassung von Strawinskys großem Komponisten-Kollegen Dmitrij Schostakowitsch, der das Orchester durch zwei Pianisten ersetzte.

Im Zeichen von Strawinsky großem Interesse an der Musikgeschichte und an der Musik der altitalienischen Meister, das auch in seiner neuen Heimat Los Angeles nicht versiegte, entstanden ab 1956 mehrere Kompositionen über Musik von Carlo Gesualdo. Zu nennen ist hier vor allem Strawinskys Bearbeitung von Vokalwerken Gesualdos in den "Tres sacrae cantiones", wo er in einem komplexen Verfahren einige in der Überlieferung verschollen gegangene Einzelstimmen neu komponierte. Zusammen mit Gesualdos "Responsorien" und den Motetten Monteverdis schauen die drei außergewöhnlichen, hochvirtuosen geistlichen Gesänge gleichsam in Strawinskys Perspektive auf das frühbarocke Italien zurück.

Zur Ticketerstattung

Details zur Ticket-Erstattung finden Sie auf folgender Seite unseres Vertriebspartners, der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft: Informationen zur Ticketerstattung abgesagter Veranstaltungen.