Getrennt und doch zusammen: Ingo Lahme und der freischaffende Musiker Stephan Meinberg spielen "Angel From Elsewhere", eine Eigenkomposition des NDR Bigband Posaunisten. Mitglieder der NDR Bigband spielen im Duo mit freischaffenden Jazzern aus der Hamburger Szene. Die Musiker nehmen ihre Parts in getrennten Produktionsstudios des NDR auf - mit der nötigen Distanz und mit teils unbemannten Kameras gefilmt.