Jetzt live: NDR Bigband mit "Big Baroque" aus der Elphi Stand: 04.12.2021 20:00 Uhr Livestream aus der Elphi: Unter dem Titel "Big Baroque" lassen Chefdirigent Geir Lysne und die NDR Bigband in der Elbphilharmonie zeitgemäße Re-Kreationen der Barockmusik erklingen.

Die Auseinandersetzung mit musikalischen Ideen des Barock ist nicht neu für die NDR Bigband. Neu ist jedoch immer wieder die Form, in der sie sich mit der Musik des Barock beschäftigt, und neu ist in diesem Jahr auch der Pianist Florian Weber, der sich bei dieser Gelegenheit als festes Mitglied der NDR Bigband vorstellt und als Hauptsolist den klanglichen Spuren von Händel, Telemann und Konsorten nachspürt.

Bitte beachten Sie: Alle Konzerte in der Elbphilharmonie finden nach der 2G-Regel statt.

Abo-Konzert #2

Sa, 04.12.2021 | 20 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



"Big Baroque"



Florian Weber Klavier

NDR Bigband

Geir Lysne Arrangement und Leitung



Jazz und Barock: Aus Alt und Aktuell mach Neu

Jazz und die Musik des Barock haben einiges gemein: Den Wechsel von solistischen und Tutti-Passagen findet man im barocken Concerto Grosso ebenso wie in jeder Jazz-Bigband und die skizzenhafte Notierung des Basso Continuo als Grundierung für solistisch geführte Melodiestimmen, die nicht selten auch spontan variiert werden, könnte direkt dem Real Book, der Materialsammlung des Jazz, abgeguckt sein.

In seinen Re-Kreationen der klassischen Kunstmusik vergangener Epochen legt Geir Lysne, der musikalische Leiter der NDR Bigband, Wert darauf, die verschiedenen Ebenen nicht zu vermischen. Ihm geht es darum, die Ecken und Kanten von Alt und Neu nicht zu verwischen, sondern die Elemente des Alten und des Aktuellen so zu kombinieren, dass etwas komplett Neues aus ihnen entsteht.

Barocke Melodien in neuem Gewand

Aus mehr oder weniger populären barocken Vorlagen isoliert Lysne Klänge, Motive, Rhythmen, die er bearbeitet und im Kontext der Sounds und Spielweisen von heute ganz frisch neu entstehen lässt. So schimmern zwar immer noch Erinnerungsreste des barocken Materials durch den neuen Klang, doch in der Bearbeitung durch die NDR Bigband hat sich ihre Emotionalität, haben sich ihre Botschaften so radikal gewandelt, wie die Zeit seit ihrem Ursprung.

Mit Florian Weber als Nachfolger von Vladyslav Sendecki auf dem Schemel des Pianisten hat die NDR Bigband erneut einen Virtuosen verpflichtet, der in beiden Spielbereichen, in der europäischen Kunstmusik wie im Jazz, international über höchste Reputation verfügt. Aufgewachsen in einem klassischen Musikerhaushalt, solide ausgebildet in beiden Bereichen, und bis in die Gegenwart zweigleisig unterwegs, hat der vielfach ausgezeichnete Virtuose und Komponist jedoch den Jazz zu seinem primären Arbeitsbereich gemacht.