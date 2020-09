Stand: 23.09.2020 11:50 Uhr

Abo-Reihe der NDR Bigband

Vielseitigkeit - das ist das Motto der Abo-Reihe der NDR Bigband in der Saison 2020/2021. Im Programm: der syrische Klarinettist Kinan Azmeh, John Hollenbecks Schlagzeug-Quartett, Jazzlegende Bob Brookmeyer und Chefdirigent Geir Lysne mit Strawinsky. Insgesamt vier Konzerte - zwei in der exquisiten Architektur der Elbphilharmonie sowie zwei in den Hamburger Kultstätten Fabrik und Kampnagel.

VIDEO: NDR Bigband im Abo (1 Min)

Abos und Einzeltickets

Tickets für die meisten Corona-bedingt neu programmierten Veranstaltungen gehen jeweils am ersten Dienstag des Vormonats in den Verkauf. Abonnenten und Kunden, die am Ticket-Bestellprozess teilgenommen haben, werden vorab informiert und erhalten ein Vorbuchungsrecht. Tickets für Abonnementkonzerte, die aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus nicht stattfinden können, werden den Abonnenten erstattet.