Musik Plus: Angebote für Musik-, Literatur- und Kunstkurse ausgebucht

Stand: 21.11.2024 12:03 Uhr

Ein Angebot an Musik-, Literatur- und Kunstkurse in der Oberstufe: In zwei Genre-übergreifenden Konzertprogrammen der Reihe NDR das neue werk in der Saison 2024/2025 stand ein Extra-Kartenkontingent für Schülerinnen und Schüler bereit.