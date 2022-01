Sea of Music Stand: 11.01.2022 12:37 Uhr "Sea of Music" - eine klingende Umweltinitiative zugunsten der Ostsee von Orchestern aus sieben Anrainerstaaten: Schweden, Finnland, Dänemark, Litauen, Lettland, Polen und Deutschland.

Vivaldis "Vier Jahreszeiten", Beethovens "Pastorale", Smetanas "Moldau" oder Richard Strauss' "Alpensinfonie": Musik und Natur bilden eine natürliche Verbindung, die sich wie ein roter Faden durch die Musikgeschichte zieht, ganz besonders auch bei Komponisten, die rund um die Ostsee beheimatet sind. Unverwechselbar ist der "Baltic Sound" bei Komponisten wie Nielsen, Sibelius, Gade, Weinberg, Pärt, Munktell und anderen.

"Wie ein Fisch im Wasser"

Die Initiative "Sea of Music" lädt insbesondere Kinder und Jugendliche dazu ein, in dieses kraftvolle, musikalische Meer aktiv singend, spielend, tanzend, schreibend einzutauchen - um sich letztlich in der Musik so wohlzufühlen "wie ein Fisch im Wasser".

Dabei geht es gleichzeitig um die Frage, was können wir, kann jeder Einzelne von uns tun, damit sich auch die Forelle, Dorsch und Hecht dauerhaft wohlfühlen, eben "wie ein Fisch im Wasser"?

Austausch in der "Baltic Sea Music Family"

Auf Initiative des Helsinki Philharmonic Orchestra (Finnland) und des Royal Stockholm Orchestra (Schweden) haben sich zur Zeit sieben Orchester zusammengetan, um Konzerte und weitere Aktivitäten für das junge Publikum rund um dieses Umweltthema anzubieten. Mit dabei: Das NDR Elbphilharmonie Orchester und NDR Discover Music!. Zu den weiteren teilnehmenden Orchestern zählen: Estonian National Symphony Orchestra (Estland), Latvian National Symphony Orchestra (Lettland) und Szczecin Philharmonic Symphony Orchestra (Polen).

Die Ensembles freuen sich im Rahmen der Reihe "Sea of Music" auf einen regen Austausch innerhalb der großen "Baltic Sea Music Family".

