Discover Music: Online-Angebote für Schulen

Weihnachtslied fürs Klassenzimmer

Ihr wollt Euer Klassenzimmer mit weihnachtlichen Klängen füllen, aber es fehlt jemand, der mit Euch singt? Kein Problem!

Das NDR Vokalensemble besucht Euch in der Schule - per Videoschalte. Die Sängerinnen und

Sänger stellen Euch unter der Leitung ihres Dirigenten Klaas Stok ein Lied vor, üben es mit Euch ein, und Ihr könnt, so laut oder leise wie Ihr wollt, mitsingen. Einfach anmelden, einschalten und los geht's!



Für Klasse 1 bis 4



Die Termine:

02.12.21 | 9.45 bis10.15 Uhr

03.12.21 | 9.45 bis 10.15 Uhr

Bitte melden Sie sich über unser Online-Formular an. Weitere Informationen folgen per E-Mail.





Dirigenten-Talks

Zu ausgewählten Konzerten des NDR Elbphilharmonie Orchesters, die per Stream weltweit zu verfolgen und später auf dem YouTube-Kanal des Orchesters zu finden sind, bieten wir vorab einen Austausch mit dem jeweiligen Dirigenten an - vormittags, per Videokonferenz. Nach einer ca. 20-minütigen Werkeinführung gibt es die Möglichkeit, mit dem Maestro ins Gespräch zu kommen.



Für Profilkurse Musik / Musikklassen / Schulchöre und -orchester an weiterführenden Schulen

Dauer: ca. 45 Minuten



Die Termine werden im Laufe der Konzertsaison bekannt gegeben. Bitte melden Sie sich bei

Interesse über unser Online-Formular an. Wir informieren Sie dann per E-Mail über die aktuellen Daten.