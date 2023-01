Stand: 04.01.2023 13:25 Uhr Schlagerduo Fantasy spielt mit dem Feuer

Freddy und Martin sind wieder da. Am 13. Januar erscheint das neue Fantasy-Album "Mitten im Feuer". Die Hörerinnen und Hörer von NDR Schlager können schon zwei Tage früher in die CD reinhören. Das Erfolgsduo ist am Mittwoch, dem 11. Januar, ab 10 Uhr zu Gast bei NDR Schlager mit Carsten Thiele.

Mit Zeit und Muße zum neuen Album

"Wir haben uns sehr viel Zeit für dieses Album genommen", erzählen Freddy und Martin. So sind tolle neue Titel entstanden. Fantasy sind schon ganz gespannt, wie die CD ankommen wird. Die neue Single "Darling, ja immer noch" läuft bereits bei NDR Schlager.

Die Karriere des Schlagerduos ist eine Erfolgsgeschichte: Über zwei Millionen verkaufte Tonträger, davon schafften es fünf Alben auf Platz eins der deutschen Charts. Zu verdanken haben sie diesen Erfolg vor allem ihren treuen Fans, die ihre Stars endlich mal wieder live erleben möchten. 2023 stehen etliche Auftritte an. Eine große Arena-Tour wird es aber erst geben, wenn sich die Lage auf dem Veranstaltungsmarkt normalisiert hat.

