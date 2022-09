Stand: 23.09.2022 14:15 Uhr Vincent Gross live bei NDR Schlager

Vincent Gross liebt den Schlager, weil er da so singen kann, wie ihm "der Schnabel gewachsen ist". Der Sänger, Songwriter und Moderator aus der Schweiz hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe der Schlagerlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt. Gerade hat er sein viertes Studioalbum fertiggestellt: am 7. Oktober kommt "Frei" in den Handel.

Am Dienstag, dem 27. September, ist Vincent Gross ab 13 Uhr live zu Gast bei NDR Schlager mit Martina Gilica.

Im Duett mit Anna-Carina Woitschack

Seit seinem Debütalbum "Rückenwind" aus dem Jahr 2017 steht Vincent Gross für frischen Popschlager. Doch hat er hat seinen Sound und auch sich selbst seitdem weiterentwickelt - vom Newcomer zum erwachsenen Schlager-Star. Die meisten Titel des neuen Albums stammen aus seiner eigenen Feder, manche sind zusammen mit anderen entstanden. Für einen Titel hat er Anna-Carina Woitschack als Duett-Partnerin gewinnen können: "Mumbai" ist ein fröhlicher Bollywood-Schlager, der auch für die Vielfalt des neuen Albums steht.

