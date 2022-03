Stand: 07.03.2022 12:40 Uhr Ralph Siegel hebt mit "Zeppelin" ab

Ralph Siegel hat über 2.000 Schlager geschrieben. Peter Alexander, Udo Jürgens und Katja Ebstein sangen seine Lieder. Mit Nicole hat er 1982 den Grand Prix de Eurovision - heute ESC - gewonnen. Nun hat er sich einen großen Traum erfüllt. Ein Musical über Graf Zeppelin und den letzten Flug der Hindenburg. Eine Geschichte über Liebe, Leidenschaft, Macht, Verbrechen und Untergang.

Weltpremiere im Festspielhaus Neuschwanstein

Corona-bedingt musste das Musical mehrfach verschoben werden. Mitte Oktober 2021 war es soweit: Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen am Forggensee (Bayern) feierte "Zeppelin" die Weltpremiere. Ralph Siegel hat die besten Sängerinnen und Sänger für sein Musical verpflichtet. Mit dabei sind u.a. die Musicalstars Uwe Kröger, Patrick Stanke, Mathias Edenborn, Kevin Tarte und Chris Murray.

Im Klönschnack am 18. Oktober 2021 hat Ralph Siegel alles über sein Musical verraten - von der Idee bis zur Umsetzung. Am 19. Mai 2022 geht das Musical in die neue Spielzeit.

