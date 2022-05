Stand: 17.05.2022 12:00 Uhr "Platt Schnack Mucke" mit Yared Dibaba

Er ist Gründungsmitglied der plattdeutschen Gruppe Speelwark und ein "Plattschnacker", der für norddeutsche Lebensart steht: Helmut Hamke. Der Sänger komponiert und textet plattdeutsche Lieder, die zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken einladen. Mit Speelwark hat er nicht nur unzählige Konzerte und etliche Fernsehauftritte absolviert, sondern auch dreimal beim Grand Prix der Volksmusik mitgemacht. Am 15. Mai war Helmut Hamke zu Gast bei Yared Dibaba in "Platt Schnack Mucke".

Mucke - Musik, die verbindet

TV-Star Dibaba moderiert "Platt Schnack Mucke", den plattdeutschen Talk bei NDR Schlager. Der 53-Jährige präsentiert darin einmal im Monat norddeutsche Künstlerinnen und Künstler, schnackt mit ihnen über "düt un dat" und vor allem über ihre Musik. Die Sendung läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

