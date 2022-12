Stand: 13.12.2022 18:35 Uhr Im weihnachtlichen Studio: Rolf Zuckowski bei NDR Schlager

Wer wäre besser als Studiogast in der Vorweihnachtszeit geeignet als der Schöpfer von "In der Weihnachtsbäckerei", einem der bekanntesten Weihnachts-Kinderlieder überhaupt? Rolf Zuckowski ist ja mittlerweile schon Stammgast bei NDR Schlager, dennoch freut er sich immer wieder, ins Landesfunkhaus nach Hannover eingeladen zu werden, wie er am Dienstag Moderatorin Martina Gilica sagte. Live im Studio - dank unzähliger Deko-Weihnachtspakete von Hörern und Hörerinnen "richtig warm und heimelig" dekoriert, so Zuckowski - plauderten die beiden über das neue Bilderbuch "Rolfs Wintergeheimnisse", zu dem auch eine CD gehört. Darauf versammelt sind zwölf seiner bekanntesten Winter- und -Weihnachtslieder.

AUDIO: Rolf Zuckowski zu Gast bei NDR Schlager (19 Min)

Der Liedermacher erzählte außerdem, an welchem ungewöhnlichen Ort er die Idee zu seinem bekanntesten Stück hatte. Nebenbei verriet er: "Ich kann überhaupt nicht backen." Weil Zuckowski aber natürlich trotzdem auf ewig mit der Weihnachtsbäckerei verbunden bleibt, hat ihm Moderatorin Martina Gilica etwas besonderes mitgebracht: Kekse, viele verschiedene, von ihrer Mutter selbst gebacken. So wurde zwischen weiteren Geschichten von und über Weihnachten gekostet, was der Plätzchenteller hergab. Und nachdem Zuckowski davon erzählte, was an Heiligabend zu Hause gesungen wird, entlockte ihm Moderatorin Gilica noch, was er im neuen Jahr 2023 plant. Aber hören Sie am besten selbst rein - am besten mit Plätzchen und etwas weihnachtlicher Musik.

