Stand: 05.05.2022 15:55 Uhr Dorthe ist wieder da: "Das Leben geht weiter"

Dorthe Kollo meldet sich zurück. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag erscheint der neue Titel "Das Leben geht weiter". Unglaubliche 67 Jahre steht Dorthe auf der Bühne. Mit acht nahm sie ihre erste Schallplatte in ihrer Heimat Dänemark auf. Mit Liedern wie "Min Piphans" wurde sie zum Kinderstar. Mit zwölf Jahren bekam sie ihre erste Goldene Schallplatte für den Titel "Åh, det er søndag". Das Original "Oh Lonesome Me" stammt von Don Gibson.

Ihr Durchbruch in Deutschland

Anfang der 60er-Jahre kam Dorthe nach Deutschland. 1963 nahm sie erstmals an den Deutschen Schlager-Festspielen in Baden-Baden teil. Sie verpasste aber das Finale. Ein Jahr später belegte sie mit "Junger Mann mit roten Rosen" den 5.Platz. Ihre größten Erfolge feierte sie 1968. Mit "Sind Sie der Graf von Luxemburg?" und "Wärst du doch in Düsseldorf geblieben" stürmte sie die Hitparaden.

"Bi uns to hus" mit Dorthe

Auch als Moderatorin war Dorthe Kollo erfolgreich. In den 90er-Jahren präsentierte sie die norddeutsche Hitparade "Bi uns to hus" im NDR Fernsehen, das damals noch N3 hieß. Außerdem moderierte sie Radiosendungen für die NDR Welle Nord.

Das mit der Liebe

Von 1967 bis 1977 war Dorthe mit dem Opernsänger Rene Kollo verheiratet. In der Musikbranche sei es nicht so einfach mit der Liebe, sagte Dorthe in einem Interview. Jetzt habe sie den richtigen Hafen erreicht: Dorthe Kollo ist über 20 Jahre mit dem Bremer Reeder Heiner Dettmer zusammen. 2007 hat das Paar geheiratet. Dorthe Kollo lebt in Bremen, auf Mallorca und auf der dänischen Insel Enø - nahe Kopenhagen. Sie ist Botschafterin der Stiftung "Bremer Herzen", die sich für die Prävention von Herzleiden stark macht.

