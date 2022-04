Stand: 27.04.2022 13:30 Uhr Der Mai ist gekommen - Der Große Liederabend zum Maifeiertag

An keinem Tag im Jahr werden so oft Volkslieder und Frühlingsmelodien gewünscht wie am 1. Mai. Deshalb setzen NDR 1 Niedersachsen und NDR Schlager auch in diesem Jahr die Tradition fort, den Wonnemonat mit der passenden Musik zu begrüßen. Von 18 bis 21 Uhr präsentiert NDR Musikredakteur Roger Lindhorst die schönsten Volksweisen, alte Schlagerschätzchen und Klassik-Hits rund um den Frühling.

Große Lieder und die kleinen Geschichten drumherum

Im Großen Liederabend hören Sie von "Alle Vöglein sind schon da" und "Rosmarienheide zur Maienzeit blüht" über "Tulpen aus Amsterdam" und "Wenn der weiße Flieder wieder blüht" bis zum Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauss (Sohn) und Vivaldis "Der Frühling" aus den berühmten "Vier Jahreszeiten". Und natürlich darf auch "Der Mai ist gekommen" nicht fehlen. Dazu gibt es kleine Geschichten über die Musik und viele Momente zum Mitsingen und Erinnern.

