Ben Zucker stellt neues Album vor

"Jetzt erst recht!" - so heißt das Erfolgsalbum von Ben Zucker. Am Freitag bringt der Sänger mit der Reibeisenstimme sein Album in einer erweiterten Version heraus - mit fünf brandneuen Titeln. Motto: Jetzt erst Recht! Feuer frei! Bei NDR Schlager spricht Ben Zucker über seine neuen Lieder, seine überstandene Corona-Erkrankung und sein Rock'n'Roll-Leben.

Ein Senkrechtstarter mit Tiefgang

Die Karriere von Ben Zucker ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Mehr als 600.000 verkaufte Tonträger, ausverkaufte Konzerte, Dauergast in TV-Sendungen, zum Beispiel bei Florian Silbereisen. Dabei kennt der Berliner auch die Tiefpunkte des Lebens. Manchmal braucht es einen echten "Rocky"-Moment, beschreibt Ben Zucker diesen besonderen Energieschub.

Prominente Pop-Kollegen mit von der Partie

Unter den neuen Songs ist der Titel "Wieder zurück", vermutlich der nächste Ben-Zucker-Hit. Jedenfalls spricht das Lied seinen Fans aus dem Herzen. "Immer noch" singt er gemeinsam mit dem Pop-Duo Glasperlenspiel. "Everybody's got to learn something" ist eine Coverversion eines 80er-Jahre-Klassikers. Bei diesem Titel wird Ben Zucker von dem italienischen Superstar Zucchero unterstützt.

