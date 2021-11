Isabel Eulenstein

Geboren in: Hamburg

Sternzeichen: Zwilling

Meine Lieblingsschlager:

"Ohne Dich" von der Münchener Freiheit und "Ich liebe das Leben" von Vicky Leandros

Meine Lieblingsorte im Norden:

Ich hatte das große Glück, bei uns im Norden in allen vier Bundesländern schon leben oder studieren zu können und hatte sowohl in Lübeck, als auch in Schwerin und Lüneburg echt tolle Zeiten. Ich liebe auch sehr meine neue Wahlheimat – die Region Hannover. Aber als Hamburger Deern wird die Hansestadt natürlich immer einen besondern Platz in meinem Herzen haben.

Meine Art, zu entspannen:

Einen langen Spaziergang machen. Am liebsten irgendwo am Wasser (an der Elbe zum Beispiel), Joggen, Wandern, ein gutes Buch lesen oder in Ruhe kochen. Einfach all die Dinge, die, seit dem ich Mama bin, ein bisschen zu kurz kommen. ;-)