Yared Dibaba mit Sängerin Norma bei "Platt Schnack Mucke"

TV-Star Yared Dibaba geht bei NDR Schlager mit "Platt Schnack Mucke" wieder auf Sendung. Der 52-Jährige moderiert einmal im Monat den plattdeutschen Talk. Dibaba präsentiert darin norddeutsche Künstlerinnen und Künstler und ihre Musik.

Sängerin Norma zu Gast im Studio

In "Platt Schnack Mucke" geht es um die Künstler, ihre Karriere und ihre Musik. In der Sendung am Sonntag, dem 16. Januar, ist die Sängerin Norma zu Gast im Studio. Die Sängerin stammt von der nordfriesischen Insel Föhr und lebt mittlerweile in Hamburg. Sie singt auf Plattdeutsch, Hochdeutsch und Friesisch. Ihre dritte CD, die im März erscheinen soll, ist komplett auf Plattdeutsch. Die neue Sendung "Platt Schnack Mucke" läuft an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

