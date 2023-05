Stand: 31.05.2023 15:30 Uhr Stefan Zauner und Petra Manuela wagen den "Zeitsprung"

Stefan Zauner und Petra Manuela präsentieren auf ihrem neuen Album "Zeitsprung" einen Mix aus brandneuen Liedern und neu interpretierten Klassikern der Münchener Freiheit. Zwei Titel kennen wir bereits. "Blumen säen" und "Das ist neu" wurden vorab als Singles veröffentlicht und laufen erfolgreich im Radio. Die CD "Zeitsprung" erscheint am 16. Juni.

Münchener Freiheit in neuem Gewand

In allen acht neuen Songs steckt "ganz, ganz viel drin, was uns am Herzen liegt", sagt Zauner über seine jüngsten Kompositionen. Nachdem er zu "40 Jahre Münchener Freiheit" eher die weniger bekannten Schätze neu aufgenommen hatte, nimmt er sich für diesen "Zeitsprung" nun die Meilensteine der Gruppe vor. Auf der CD gibt es neue Versionen von "Ohne dich", "Herz aus Glas" und "Solang man Träume noch leben kann". Stefan Zauners persönlicher Favorit die Neuaufnahme von "Wenn das so einfach ist".

Zauner findet die Melodien, schreibt die Songs, produziert alles im Alleingang - und setzt dabei immer wieder auf die Ideen und die Stimme von Petra Manuela. Sie sang schon als Jugendliche im Chor, spielte Akkordeon und ist seit bald 20 Jahren seine Lebensgefährtin.

Stefan Zauner und Petra Manuela sind am Montag, dem 12. Juni, ab 14 Uhr zu Gast bei Martina Gilica.

