Stars am Sonntag: Max Raabe

Vor 100 Jahren, am 29. Oktober 1923, startete das erste offizielle Rundfunkprogramm in Deutschland. Unser „Star am Sonntag“ führt uns zusammen mit NDR Moderator Roger Lindhorst in diese Zeit zurück. Gerade erst war Max Raabe mit seinem Palastorchester in der TV-Serie „Babylon Berlin“ zu sehen, ein neues Album mit Gassenhauern der 1920er und 1930er steht in den Läden und eine große Tournee ist auch geplant.

Sonntags zwischen Mittagessen und Kaffeezeit ist bei NDR Schlager Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 14 und 15 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten.

