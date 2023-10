Stars am Sonntag: Howard Carpendale Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Das neue Format hören Sie ab dem 15. Oktober.

Howard Carpendale will es nochmal wissen. "Let´s do it again" heißt seine aktuelle CD, die am 13. Oktober erscheint. Ob es das letzte Album sein wird, lässt der Sänger offen. Auf der Bühne will Carpendale dagegen noch lange stehen. Das verrät er im Interview mit Michael Thürnau bei Stars am Sonntag.

"Ich bin nicht im Frühling oder Sommer meiner Karriere. Das ist mir völlig klar. Ich möchte nicht, dass es meine letzte Tournee ist. Ich hoffe, ich stehe alles gut durch und wir können noch sehr viele Auftritte machen. Aber wir wissen alle nicht, was in zwei Jahren sein wird." Carpendale tritt im Mai und Juni 2024 in 16 Städten auf.

Der in Südafrika geborene Sänger kam 1966 nach Europa. Über Großbritannien landete er in Deutschland. Die legendäre Wirtin Meta Rogall aus Norddeich besorgte ihm die nötigen Papiere. So fing alles an. 1969 hatte er mit der deutschen Version des Beatles-Hits "Ob-la-di, Ob-la-da" seinen ersten Hit in Deutschland.

Sonntags zwischen Mittagessen und Kaffeezeit ist bei NDR Schlager Zeit für den Promischnack. In „Stars am Sonntag“ begrüßen wir zwischen 14 und 15 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen „freche Fragen“ sorgen für überraschende Antworten.

Zum Start am 15. Oktober senden wir von 14 bis 16 Uhr Stars am Sonntag. Das Interview hören sie auch bei NDR 1 Niedersachsen von 10 bis 12 Uhr.

