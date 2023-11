Stand: 01.11.2023 15:00 Uhr Stars am Sonntag: Dietmar Wischmeyer

Musik-Stars, bekannte TV-Gesichter, Schauspielerinnen und Schauspieler – sie alle sind bei „Stars am Sonntag“. Am 12. November ist Dietmar Wischmeyer zu Gast.

Mit scharfer Zunge kommentiert Dietmar Wischmeyer in der heute-Show das politisches Tagesgeschäft. Am liebsten aber macht der 66-jährige aber immer noch Radio. Damit ist er groß geworden, hat Figuren wie „Günther, der Treckerfahrer“ und „Der kleine Tierfreund“ erschaffen. Und er feiert bis heute das niedersächsische Landleben. „Ina Müller hat mich mal das Niedersachsen-Maskottchen genannt. Das fand ich schön. Ich bin aber auch Hofnarr, weil ich ganz viel in politischen Zusammenhängen auftrete.“

Im Gespräch mit NDR Moderatorin Julia Vogt bekennt sich Dietmar Wischmeyer einmal für mehr zum Landleben und räumt augenzwinkernd mit vielen Vorurteilen auf.

