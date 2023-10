Stars am Sonntag: Carlo von Tiedemann Stand: 23.10.2023 10:00 Uhr NDR Urgestein Carlo von Tiedemann wird am 20. Oktober 80 Jahre alt. Diesen besonderen Geburtstag feiert er auf der Hamburger Reeperbahn.

Wie viele Gäste kommen weiß er nicht. „Zwischen 20 und 200 ist alles möglich. Ich rechne mit dem Schlimmsten.“ Eingeladen sind auch Udo Lindenberg, Peter Maffay und Otto Waalkes. Carlo kennt sie eben alle.

Stars am Sonntag: Carlo von Tiedemann

Ans Aufhören denkt Carlo nicht. "Achtzig ist eine Zwischenstation und dann geht die wilde Reise weiter" - er habe noch viel vor. Von Tiedemann will auf jeden Fall weiter Radio machen. "Es ist meine Musik und hoffe, dass die Zusammenarbeit noch lange andauert. Es macht mir einfach Spaß." Am 22. Oktober ist Carlo zu Gast bei Stars am Sonntag.

Die Radio-Legende erinnert sich auch an wilde Jahre. "Es gab Zeiten, die besser nicht stattgefunden hätten. Das war heftig, aber ich habe es überlebt. Ich habe auch viele Krankheiten in meinem Leben überwunden. Aber ich wusste immer, dass es weiter geht."

Sonntags zwischen Mittagessen und Kaffeezeit ist bei NDR Schlager Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 14 und 15 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten.

