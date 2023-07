Schlagerpiloten landen bei NDR Schlager Stand: 19.07.2023 10:00 Uhr Die Schlagerpiloten singen von schönen Stränden und tollen Urlaubszielen. Sie reisen musikalisch um die Welt. So sind sie auch auf den Namen gekommen.

Die Schlagerpiloten das sind Stefan Peters und Kevin Marx. Seit 2018 sind sie zusammen unterwegs und landeten Hits wie "Die Sterne von Santo Domingo", "Aloha" oder "Blue Hawaii". Ursprünglich gab es drei Mitglieder, aber Frank Cordes verließ die Gruppe im September 2022.

Peters und Marx machen allein weiter und arbeiten an neuer Musik. Am 04. August erscheint das Album "Rio". Die Erwartungen sind groß: alle vier bisherigen Studio-CDs schafften den Sprung in die Top 3 der deutschen Album-Charts.

Sie wollen ihre Fans zum Träumen bringen. Wenn wir vom Starnberger See singen würden, käme doch keine Sehnsucht auf, erklärt Stefan Peters. Wir wollen uns in tolle Gebiete und ferne Ziele träumen. Dazu gehörten blaues Meer, Palmen und weißer Sandstrand. Wichtig seien die Bilder, die im Kopf entstehen.

Stefan Peters besitzt ein eigenes Tonstudio. Er produzierte Alben für Andrea Berg, Fantasy und die Paldauer, die alle mit Gold oder Platin ausgezeichnet wurden.

Die Schlagerpiloten sind am Mittwoch, 26. Juli ab 10 Uhr zu Gast bei Silke Liniewski.

