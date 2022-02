Stand: 08.02.2022 15:14 Uhr Fantasy präsentieren ihr neues Album bei NDR Schlager

Der Blick auf die Karriere des Schlagerduos Fantasy ist eine Erfolgsgeschichte. Über zwei Millionen verkaufte Tonträger - und mit ihrer letzten CD "10.000 bunte Luftballons" schaffte es bereits ihr fünftes Album auf Platz eins der deutschen Charts. Aber auch aktuell haben Martin Hein und Fredi Malinowsky nach einer kreativen Pause spannende Projekte zu bieten. Ihre neue Single "Wovon träumst du denn" läuft bereits in der Top 15 Hörerhitparade auf NDR Schlager, das komplette Album dazu - "Lieder unseres Lebens" - wird am 18. Februar veröffentlicht. Genau an diesem Erscheinungstag Tag sind die beiden Sänger auch zu Gast bei NDR Schlager und sprechen ab 13 Uhr mit Moderatorin Silke Liniewski über Corona, Konzerte und ihre Musik.

Einen Namen brauchte es noch

Musikalisch gefunden haben sich die beiden Solo-Musiker bereits 1993, auf einem Stadtfest in Nordrhein-Westfalen traten sie erstmals gemeinsam auf. Ihr Bandname ist erst vier Jahre später aus einer Bierlaune heraus entstanden. Damals saßen Fredi und Martin mit ihrem Manager in einer Kneipe zusammen. "Nach gefühlten zwei Stunden", so die Erinnerung von Martin bei seinem letzten NDR Besuch, "hat unser Manager schon etwas verzweifelt nachgefragt: Jungs, ihr seid so kreativ, habt ihr denn überhaupt keine Fantasie?" Und - schwupp - da war er, der neue Bandname! Und weil der englisch ausgesprochen etwas cooler klingt, hat man sich damals auf "Fantasy" geeinigt.

