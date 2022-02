Stand: 01.02.2022 12:40 Uhr Schauspieler Ralf Bauer bei NDR Schlager

Als Fluchthelfer in Indien kämpft Ralf - gespielt von Ralf Bauer - gegen das chinesische Regime und für die Freiheit der Tibeter. Sein Leben in Deutschland hat er lange aufgegeben. Daher traut er seinen Augen kaum, als eines Tages mitten im Himalaya sein Jugendfreund Tonio (Antonio Putignano) vor ihm steht.

Drama zwischen Nordsee und Himalaya

Der Kinofilm "Sem Dhul - Die Wiederkehr" ist die Geschichte eines Mannes, der das Surfer-Leben am Nordseestrand von St. Peter-Ording hinter sich gelassen hat, in ein indisches Kloster flüchtete und sich nun für die Rechte der Tibeter einsetzt. Vor den beeindruckenden Kulissen der Nordsee und der Bergwelt des Himalaya entstand ein bewegendes Drama über Freundschaft, Verrat und Loyalität. "Sem Dhul - Die Wiederkehr" kommt jetzt in unsere Kinos.

Am Mittwoch, dem 2. Februar, kommt Ralf Bauer zu NDR Schlager ins Studio und plaudert ab 12 Uhr über den Film.

Sem Dhul - Kino-Vorstellungen mit Ralf Bauer im Norden Hier wird der Film in Anwesenheit des Regisseurs und Hauptdarstellers gezeigt:



17.02.2022 - 19:00 Uhr: Norderstedt, Spectrum Kino Center

18.02.2022 - 18:30 Uhr: Itzehoe, CineMotion

19.02.2022 - 17:00 Uhr: Schleswig, Capitol Filmpalast

22.02.2022 - 17:00 Uhr: Hameln, Filmpalast Maxx

23.02.2022 - 19:30 Uhr: Langenhagen, CineMotion

26.02.2022 - 17:00 Uhr: Bremerhaven, CineMotion

01.03.2022 - 20:15 Uhr: Hamburg, ASTOR Film Lounge HafenCity







Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 02.02.2022 | 12:00 Uhr