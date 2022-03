Stand: 07.03.2022 14:05 Uhr "Nie wieder Krieg" - Ralph Siegel schreibt neues Friedenslied

Vor 40 Jahren hat der Komponist Ralph Siegel mit dem Anti-Kriegs-Lied "Ein bisschen Frieden" den Grand Prix gewonnen, den Vorläufer des heutigen ESC. Das Lied machte die erst 17-jährige Nicole zum Star. Angesichts des Krieges in der Ukraine veröffentlicht der Musikproduzent jetzt ein neues Friedenslied.

Das Lied "Nie wieder Krieg" hatte Siegel ursprünglich für sein Musical "Zeppelin" geschrieben, dann aber nicht verwendet. Bevor im Mai das Musical in Füssen in die Spielzeit 2022 geht, sei er mit seinem Musical-Team zusammengekommen und habe über die schreckliche Lage in Osteuropa gesprochen, sagte Siegel. In nur einer Nacht habe er dann mit den Sängern Sebastian Hämer und Tim Wilhelm das neue Lied aufgenommen.

Ralph Siegel bei NDR Schlager

Welche Hoffnung der Musikproduzent mit seinem Lied und mit Musik überhaupt verbindet, darüber spricht Ralph Siegel live mit NDR Schlager Moderator Carsten Thiele am Dienstag, dem 8. März, zwischen 14 und 14:30 Uhr.

