Ramon Roselly lässt "Träume leben"

Vom Zirkusartisten zum Schlagerstar - Ramon Roselly weiß genau, wie schnell sich das Leben ändern kann. Seit seinem überzeugenden Sieg bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar 2020" (DSDS) ist der Leipziger selbst ein gefragter Künstler.

In den ARD-Shows von Florian Silbereisen wie dem "Schlager-Countdown" ist Ramon Roselly mittlerweile Stammgast. "Mit dem Florian ist es immer sehr lustig. Ich bin ohnehin stolz und glücklich, dass ich in diese großen Sendungen überhaupt eingeladen werde", sagte Ramon fast ehrfürchtig. "Ich freue mich wie ein kleines Kind. Florian ist der größte Schlagerstar. Er moderiert die größten Sendungen und wir unterhalten uns ganz normal über Sport und so. Das ist schon cool."

Lebensträume

Am 28. Oktober veröffentlicht Ramon Roselly sein drittes Album "Träume leben". Mit den 14 Titeln auf dieser CD beschreibt der Sänger, was seine Lebensträume sind. Die erste Single "Bella Vita" war ein großer Radio-Hit. Der neue Titel "Ich will gern mein Herz verlieren" will an diesen Erfolg anknüpfen. Mit diesem Song schickt Ramon eine mutmachende Liebesbotschaft in die Welt hinaus:

Ich will gern mein Herz verlieren,

wenn ich dich gewinnen kann.

Und solang' ich dich zum Lächeln bringen kann,

Glaub' ich dran.

Am Freitag, dem 28. Oktober, spricht NDR Schlager Moderatorin Martina Gilica ab 13 Uhr mit dem Shooting-Star der deutschen Schlagerszene.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 28.10.2022 | 13:00 Uhr