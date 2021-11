Stand: 11.11.2021 15:34 Uhr Maite Kelly: Noch einmal "Hallo!" - mit 5 neuen Titeln

Am Freitag erscheint das Erfolgsalbum "Hello!" von Maite Kelly - sozusagen zum zweiten Mal, in einer erweiterten Version mit fünf neuen Titeln. Moderatorin Martina Gilica wollte es genauer wissen und hat mit dem Schlagerstar über sein aktuelles Werk gesprochen. Erwischt hat sie Maite Kelly in München, per Telefon, zwischen zwei TV-Proben. Maite sprach über ihre CD, hob allerdings ihre neue Single "Ich steh dazu" besonders hervor. Inhaltlich eine Art witzig-ironische Liebeserklärung an die Partnerschaft: "Ja, es ist eine Hommage. Zu einer guten Partnerschaft gehört auch, dass man die Macken des anderen nicht nur aushält, sondern auch liebt," ist die Künstlerin überzeugt. Den Text zu diesem Lied hatte sie schon vor zwei Jahren geschrieben. "Mir hat mal ein großer Produzent gesagt, manche Lieder haben ihre Zeit. Jetzt ist die Zeit,“ sagt Maite Kelly und freut sich über ihre Entscheidung: "Ich bin sehr, sehr froh darüber, wie gut der Titel ankommt. Die Schlagerfans lieben diesen Song jetzt schon." Und Maite Kelly wird im kommenden Jahr auch live auf der Bühne zu sehen sein. Ihren Fans verspricht die Sängerin schon jetzt eine Show "auf höchstem internationalem Niveau: Mit einer großartigen Band, tollen Tänzern - und natürlich mit allen großen Hits wie Warum hast du nicht nein gesagt und Einfach Hallo!“ Zu hören ist das komplette Telefon-Interview am Freitag, den 12. November, zwischen 14 und 15 Uhr auf NDR Schlager.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 12.11.2021 | 14:00 Uhr