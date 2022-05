Stand: 20.05.2022 09:59 Uhr Hein Simons - mit "Mamas" Hilfe zum Sommerhit?

Was war das für ein TV-Moment, am 21. Dezember 1967: Damals hatte Showmaster Vico Torriani das niederländische Gesangstalent Heintje in seine Abend-Show "Der goldene Schuss" eingeladen. Ein echter Volltreffer! Mit dem Lied "Mama" verzauberte der junge Künstler ein Millionenpublikum und avancierte - auch durch sieben erfolgreiche Kinofilme - zum größten Kinderstar seiner Zeit. Der Musik ist Hein Simons bis heute treu geblieben. Am Dienstag, den 24. Mai, von 11 bis 13 Uhr, ist er live zu Gast bei NDR Schlager Moderatorin Silke Liniewski und präsentiert seine neue Single "Wenn dein Herz tanzt". Kenner handeln das Lied bereits als Sommer-Hit.

Fast 50 Millionen Tonträger

Eigentlich hätte sich der heute 67-Jährige beruflich längst zurücklehnen können. Hein Simons kann auf fast 50 Millionen verkaufte Tonträger zurückblicken und betreibt einen gut gehenden Reiterhof. Doch die Liebe und Leidenschaft zur Musik ist zu groß, außerdem hatte er noch den letzten Wunsch seiner geliebten "Mama" im Ohr: "Junge, du hast immer noch so eine schöne Stimme, aber du brauchst neue Lieder."

Die neue CD ist Teamarbeit

Die neue Musik hat er jetzt zusammengestellt. Unter der Federführung von Branchen-Kollegen Mitch Keller entstand im Team die neue Single "Wenn dein Herz tanzt", im Anschluss das komplette Album "Neue Lieder", das am 20. Juni erschienen ist. Und nach dem Einsingen der Songs, so bestätigte es Mitch Keller, soll Hein Simons gesagt haben: "Das Einzige, was im Leben zählt, ist ein tanzendes Herz. Das ist der größte Schatz, den ein Mensch sich wünschen kann." Mehr Neuigkeiten aus dem Leben von Hein Simons im Interview auf NDR Schlager.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 24.05.2022 | 11:00 Uhr