Stand: 14.02.2023 00:00 Uhr Endlich Frühling - mit NDR Schlager!

Die Temperaturen steigen, die Vögel singen und Blumen erblühen. Das muss der Frühling sein. Am Montag, dem 20. März, beginnt der Frühling - natürlich auch im Programm von NDR Schlager. Bei uns hören Sie Lieder wie "Tulpen aus Amsterdam", "Guten Morgen Sonnenschein" und "Im Prater blüh'n wieder die Bäume".

Zweimal Frühling

Der kalendarische Frühlingsanfang ist dann, wenn Tag und Nacht genau gleich lang sind - das nennt man Tagundnachtgleiche. Das ist immer dann der Fall, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. Der kalendarische Frühlingsanfang in diesem Jahr ist am 20.3.2023 um 22:25:02 MEZ - knapp eine Woche vor Beginn der Sommerzeit (MESZ). Der meteorologische Frühlingsbeginn war bereits am 1. März.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 14.02.2023 | 08:05 Uhr