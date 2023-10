Art Garfunkel jr.: Vater und Sohn singen im Duett Stand: 24.10.2023 11:00 Uhr Art Garfunkel Junior lässt die große musikalische Ära der 60er Jahre wieder aufleben. Auf seinem zweiten Album "Evergreen" präsentiert er Welthits wie "Fremde in der Nacht (Strangers in the night)" und "Blue Bayou".

Vier Lieder singt er im Duett mit seinem berühmten Vater, der mit dem Duo Simon & Garfunkel Musikgeschichte geschrieben hat. Mein neues Album ist eine Art Klassentreffen der Lieblingsmelodien meines Vaters, mit denen ich aufgewachsen bin, verrät der in New York geborene Sänger. Das Album erscheint am 03. November.

Vater und Sohn machen gemeinsame Sache

Die aktuelle Single ist das Duett "500 miles", ein US-Folksong über einen Eisenbahner, der viel zu lange nicht zuhause war. Die deutsche Version "Und ein Zug fährt durch die Nacht" wurde von Peter Beil gesungen. Im engen Austausch zwischen Vater und Sohn entstand auch eine besondere Version von "Wunderbar ist die Welt (What a wonderful world)" im Original von Louis Armstrong aus den 60er Jahren.

2021 erschien das Debütalbum von Art Garfunkel jr. "Wie du - Hommage an meinen Vater" war ein Überraschungserfolg. Der 32-Jährige singt die großen Hits seines Vaters - auf Deutsch. Unterstützt wird er dabei von zahlreichen Schlagerstars wie Eloy de Jong, Marianne Rosenberg und Bernhard Brink.

Schon mit 3 Jahren mit Papa auf der Bühne

Art Garfunkel Jr. wurde 1990 in New York City geboren. Er verbrachte den größten Teil seiner Kindheit und Jugend in den USA. Seine Großeltern stammten aus dem deutschsprachigen Raum. Schon früh lernte er die deutsche Sprache. Bereits mit drei Jahren stand er mit seinem Vater auf der Bühne. Später begleitete er ihn auf zahlreichen Tourneen durch Japan, Deutschland, Frankreich, Südamerika und Australien.

Am 02. November ist Art Garfunkel jr. von 10 bis 11 Uhr zu Gast bei NDR Schlager.

