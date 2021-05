Stand: 12.05.2021 18:00 Uhr Wünsch Dir was - Sie haben gewählt

An Christi Himmelfahrt spielen wir von 8 bis 18 Uhr ihre persönlichen Lieblingsschlager auf NDR Plus. Hunderte Hörerinnen und Hörer haben sich bereits beteiligt - per Telefon und Internet. Wir versuchen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Auch viele Schlagerstars machen mit und verraten ihre Lieblingslieder. Mit dabei sind Bernhard Brink, Irene Sheer, Olaf der Flipper, Stefan Mross und viele andere.

Sie erinnern sich und wir grüßen

Viele Hörerinnen und Hörer haben uns auch geschrieben, welche Erinnerungen Sie mit ihrem Wunschtitel verbinden. Und natürlich schicken wir beim NDR Plus Wünsch-Dir-was-Tag auch die Grüße an Ihre Lieben über den Sender. Am Mikrofon erwarten Sie von 8 bis 13 Uhr Martina Gilica und Carsten Thiele, im Anschluss freuen sich von 13 bis 18 Uhr Silke Liniewski und Michael Thürnau auf Ihre Schlagerwünsche, Ihre Grußbotschaften - und auf Sie.

Mitmachen noch per Telefon möglich

Sie können am Donnerstag noch bis um 13 Uhr anrufen und sich ihre Lieblingsschlager wünschen. Außerdem können Sie auch dann gerne noch Freunde und Verwandte grüßen. Sprechen Sie auf unseren Anrufbeantworter. Die Nummer lautet: 08000 40 40 50 (kostenfrei).

Tolle Preise

Sie können auch etwas gewinnen. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir zehn DAB+ Radios.

Eine Auswahl Ihrer Wünsche

8 - 9 Uhr:

- Heißer Sand (Mina)

- Aber bitte mit Sahne (Udo Jürgens)

- Rote Lippen soll man küssen (Cliff Richard)

9 - 10 Uhr:

- Zucker im Kaffee (Eric Sylvester)

- Zeitreise (Unheilig / Helene Fischer)

- Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? (Rudi Carrell)

10 - 11 Uhr:

- Ich hab' noch 1.000 Träume (Dana Winner)

- Steig in das Traumbbot der Liebe (Caterina Valente)

- Hurra wir leben noch (Milva)

11 - 12 Uhr:

- Über den Wolken (Reinhard Mey)

- Ich glaub es geht schon wieder los (Roland Kaiser)

- Du lässt dich geh'n (Charles Aznavour)

12 - 13 Uhr:

- Weiße Rosen aus Athen (Nana Mouskouri)

- Kleine Prinzessin (Michelle)

- Er gehört zu mir (Marianne Rosenberg)

13 - 14 Uhr:

- Lieder an die Liebe (Bernhard Brink)

- Ich geh für dich durchs Feuer (Amigos)

- Schuld war nur der Bossa Nova (Manuela)

14 - 15 Uhr:

- Es fährt ein Zug nach nirgendwo (Christian Anders)

- Weiße Rosen für eine Liebe ... (Gitte Haenning)

- Atemlos (Helene Fischer)

15 - 16 Uhr:

- Ich wünsch' mir ein neues Kleidchen (Conny Froboess)

- Griechischer Wein (Udo Jürgens)

- Johnny Blue (Lena Valaitis)

16 - 17 Uhr:

- Du hast mich tausendmal belogen (Andrea Berg)

- Es geht eine Träne auf Reisen (Adamo)

- Günther gestehe (Vicky Leandros)

17 - 18 Uhr:

- Song of Joy (Miguel Rios)

- So ging noch nie die Sonne auf (Inka Bause)

- Azzurro (Adriano Celentano)

