Stand: 01.11.2021 08:00 Uhr Schätze aus dem Archiv im NDR Schlager Radiokonzert

Über Jahrzehnte waren die großen Tanz - und Unterhaltungsorchester ein fester Bestandteil aller Rundfunkanstalten. Ihre Konzerte gehörten zu den Höhepunkten in den Radioprogrammen. Die Mitschnitte schlummern in den Archiven des Norddeutschen Rundfunks: Das Tango-Orchester mit Alfred Hause in Tokio, Gerhard Winkler dirigiert das Hamburger Rundfunkorchester, Vico Torriani mit dem Tanzorchester des NDR oder die Cole-Porter-Gala des Rundfunkorchesters Hannover sind nur ein paar dieser vielen kleinen Schätze, die es in der Regel nicht auf Schallplatte oder CD zu kaufen gibt. In der kommenden Sendung hören Sie Aufnahmen von Willy Kollos Schlager-Festival von 1961 mit Bully Buhlan, Friedel Hensch und den Cyprys sowie vielen anderen. Außerdem in der Sendung: Mecklenburgische Bauernmusik - eine Aufnahme von 1952.

Musikredakteur Roger Lindhorst begibt sich auf Schatzsuche und präsentiert das NDR Schlager Radiokonzert an grundsätzlich jedem zweiten Sonntag von 19 bis 20 Uhr - im Wechsel mit den Liederabenden.

7. November: Willy Kollos Schlager-Festival (1961) mit Bully Buhlan, Friedel Hensch u.a., Mecklenburgische Bauernmusik (1952)

21. November: Hans Carste dirigiert eigene Werke (1955), Hamburger Rundfunkorchester & Rundfunkchor des NWDR

5. Dezember: Advents- und Weihnachtsmusik mit dem Rundfunkorchester Hannover des NDR (1968)

(am 19.12. kein Radiokonzert)

26. Dezember: Traumhaft Klassik - Das Weihnachtskonzert, 18 - 21 Uhr (zusammen mit NDR1 Niedersachsen)

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 07.11.2021 | 19:00 Uhr